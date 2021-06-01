Sakarya'da kademeli normalleşme kapsamında işletmeler müşteri kabul etmeye başladı

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşmeyle açılan lokanta ve kafeler, müşteri kabul etmeye başladı.

Sakarya'da faaliyet gösteren lokanta, restoran ve kafeler, 13 Nisan'dan beri paket servis ve gel-al yöntemiyle yürüttükleri hizmetlerini uzun bir aranın ardından işletmelerinde verecek olmaktan memnun.

Yeme içme üzerine çalışan iş yerleri, kademeli normalleşmeyle beraber Sağlık Bakanlığı Kovid­-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan koşullara göre sabahın erken saatlerinde yaptıkları hazırlıkların ardından müşterilerini kabul etmeye başladı.

Lokanta işletmecisi Turan Yılmaz, AA muhabirine, açılmanın hayırlısı olması temennisinde bulundu.

Tekrar kapanmak istemediklerini belirten Yılmaz, "Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak çalışacağız. Esnafımızın dışında halkımızın da duyarlı olması lazım. Sadece esnafla bitmiyor. Temennimiz inşallah vatandaş da kendi sorumluluğunu alıp hep beraber bu dönemi atlatırız." dedi.

Yılmaz, Sakarya'da, ramazan ayından önceki yaklaşık 15 günlük süreç sayılmazsa 6 aydır müşterilerini ağırlayamadıklarını dile getirerek, "Özlem var. İşimizin ne kadar değerli olduğunu öğrendik. Zor bir süreç geçiriyoruz. İnşallah atlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Müşteri İbrahim Dursun da restoranların açılmasının hem müşteri hem de vatandaş için güzel olduğunu belirterek, hep beraber tedbirlere uyulduğu takdirde bu sürecin atlatılacağını söyledi.

