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Sakarya'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim kapsamındaki kurumların faaliyetlerine ara verildi

23.01.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim kapsamındaki kurumların faaliyetlerine ara verildi

Sakarya Valiliğince, kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitim veren kurumların faaliyetlerine yarın ara verildiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, halk eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine olumsuz hava koşulları nedeniyle mağduriyet yaşanamaması için 24 Ocak Pazartesi ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelin de ayrıca talimat veya talebe gerek kalmaksızın yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı yüz yüze eğitim

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