YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da kayınvalidesini silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Sakarya'da kayınvalidesini silahla yaralayan zanlı tutuklandı

29.03.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, boşanmak isteyen eşiyle tartışması sırasında kayınvalidesini silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da kayınvalidesini silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Karasu Adliyesi önünde dün yaşanan olayın ardından kaçmak isterken polis ekiplerince yakalanan E.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kayınvalide A.Ö'nün ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.

Karasu Adliyesi önünde, dün E.T. ile kendisinden boşanmak isteyen eşi N.T. ve kayınvalidesi A.Ö. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine E.T'nin tabancayla ateş etmesi sonucu kurşun isabet eden A.Ö. yaralamıştı.

Kaçmak isteyen şüpheli, adliyedeki kolluk kuvvetlerince yakalanmıştı.

Sakarya'da kayınvalidesini silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da depremzedeler için iftar verildiSakarya'da depremzedeler için iftar verildi
Anahtar Kelimeler:
Yaralama silah kayınvalide

Sakarya Namaz Vakitleri 29 Mart Çarşamba

İmsak
05:15
Sabah
06:41
Öğle
13:08
İkindi
16:39
Akşam
19:26
Yatsı
20:46

Sakarya Nöbetçi Eczaneler29 Mart Çarşamba

Itir eczanesi
Sapanca
Yücel eczanesi
Adapazari
Vitamin eczanesi
Adapazari
Cinal eczanesi
Akyazi
Duygu eczanesi
Geyve
Şengül eczanesi
Kaynarca
Güven eczanesi
Pamukova
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Fiyatı 3 bin 599 TL'ye düştü! Kullananların çok sevdiği Cosori airfryerda indirim

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sürekli papyonla! Nedeni çok romantikmiş...

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.