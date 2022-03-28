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Sakarya'da kendisinden haber alınamayan engelli derede ölü bulundu

28.03.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da kendisinden haber alınamayan engelli derede ölü bulundu

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, kendisinden haber alınamayan bedensel engelli, derede ölü bulundu.

​​​​​​​Büyükşehir Belediyesi Pamukova İtfaiye İstasyonu'nda görevli itfaiye eri, mesai çıkışı eve giderken Yenice Mahallesi'nden geçen Karandere'de hareketsiz bir kişi olduğunu fark etti.

İhbar üzerine, bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.

Ailesi tarafından dün hakkında kayıp ihbarı yapılan bedensel engelli Ergün Özdemir'e (49) ait olduğu tespit edilen cenaze, incelemenin ardından Pamukova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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