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Sakarya'da kivi tarlasına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

10.02.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da kivi tarlasına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

D-650 Karasu-Adapazarı kara yolunda Karasu yönüne giden A.O. idaresindeki 54 PP 710 plakalı otomobil, Tepetarla mevkisinde kontrolden çıkarak kivi tarlasına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki H.O. ve S.O. yaralandı. Ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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