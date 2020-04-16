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Sakarya'da koronavirüsü yenen 30 hasta alkışlarla taburcu edildi

SAKARYA HABERLERİ  | 16.04.2020 15:04 | Son Güncelleme

Sakarya'da koronavirüsü yenen 30 hasta alkışlarla taburcu edildi

Sakarya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 30 hasta, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde evlerine gönderildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi başta olmak üzere koronovirüs teşhisiyle hastanelerde tedavi gören hastalar, sağlıklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gencinden yaşlısına 30 kişinin hastalığı yenerek taburcu edilmesi, ailelerinin yanı sıra sağlık çalışanlarına mutluluk yaşattı.

Sağlığına kavuşan hastalar, hastane personeli tarafından alkışlarla uğurlandı. Personele dua eden hastalar da sağlık çalışanlarını alkışladı.

Taburcu edilenler arasında 85 yaşındaki Nihat G, 70 yaşındaki Sabiha P, 56 yaşındaki İlyas Ç. ve 57 yaşındaki Yaşar B. de yer aldı.

Bu arada, Sakarya'da son bir ayda bin 530 hastanın koronovirüs tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

- "Alkışlar sizin için"

Öte yandan, hemşire Zeynep Keser, salgınla mücadelede duygularını, sosyal medya hesabından paylaştı.

Keser, paylaşımında şu ifadeleri kulladı:

"Ayşe teyze, Gülsüm abla, Mahmut amca, Kenan ağabey ve nice salgın hastalığa yakalanmış değerli vatandaşlarımız. Hastanemize gelirken korku dolu gözleriniz, telaşlı ve panik halinizi bizler de yaşadık, ortak olduk acınıza. Elimizde olan imkanlarla oluşturduğumuz pandemi kliniklerinde ihtiyacınız olan tedaviyi yaparken ümit yeşerdi gönlünüzde. 'Allah razı olsun kızım, oğlum, iyi ki varsınız.' derken de bizim gönlümüzde gelecek güzel günlerin umudu yeşerdi."

Sağlık Bakanlığının bir neferi olarak hastaların ihtiyaçlarını karşılarken ailelerinden uzak kaldıklarını belirten Keser, şunları kaydetti:

"Onlarla aramızda mesafe koyarken, sizlere verdiğimiz ilgiyle avunduk. Sizler de yakınlarınızı arkanızda bırakırken bizleri gönülden kucakladınız. Şimdiye kadar dünyanın ve ülkemizin başına gelmemiş olan başımıza geldi ve siz savaşı kazandınız. Bizler de görevimizi yapmakla sizleri kazandık. Tedavi yaparken alkışlar bizeydi. Şimdi taburcu oluyorsunuz ve alkışlar sizin için."

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