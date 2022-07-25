Sakarya'da koruma altındaki kum zambakları plajlara güzellik katıyor

İBRAHİM YOZOĞLU / DAVUT GENÇ - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında olduğu için koruma altına alınan kum zambakları, beyaz renkli çiçekleri ve kokusuyla ilgi çekiyor.

Dünya Doğa Koruma Birliğince koruma altına alınan endemik bitki türleri arasında yer alan kum zambakları, temmuz-ağustos aylarında Kocaali sahillerini süslüyor.

Beyaz renkli çiçekleri ve kokusuyla ziyaretçilerin yanı sıra fotoğrafçıların da ilgisini çeken 100 binin üzerindeki kum zambağı, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için Kocaali Belediyesi tarafından korunuyor.

Bu kapsamda arsa ve inşaat alanlarında 3 yılda çıkan yaklaşık 3 bin 100 kök kum zambağı, yetkililerce alınarak sahil bandına yeniden dikildi. Kum zambaklarının korunması ve plaja gelen misafirlerin bilgilendirilmesi için sahilin farklı noktalarına uyarı levhaları konulurken, çiçeği koparanlara 80 bin lira ceza uygulanıyor.

- "Duyarlılık oluşturarak bunları koruma altına almaya çalışıyoruz"

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, AA muhabirine, kum zambaklarının 16 kilometre uzunluğundaki sahili süslemeye başladığını söyledi.

Kum zambağının, Dünya Doğa Koruma Birliğince koruma altına alınan endemik bitki türlerinden olduğunu belirten Acar, bunun için yapılaşmaya açık olan arsalardaki çiçekleri plajlara taşıdıklarını aktardı.

Acar, Kocaali sahilini baştan başa bu çiçeklerle donatmaya çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Geçmiş yıllarda merkez plajda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kum zambaklarının koruma altına alınarak tekrar yeşermesi ziyaretçilerimizi oldukça memnun etti. Biz de önce buradaki ziyaretçilerimizle büyük duyarlılık oluşturarak bunları koruma altına almaya çalışıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bu konuda uyguladığı müeyyideler var. Cezalandırmadan yana değiliz ama bunun bir cezası da var. Bu bitki türüne zarar verici eylemin bugün Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından ilan edilen Bakanlığımızın da tasvip ettiği 80 bin lira gibi çok ağır cezası var. Kum zambaklarına sahip çıkalım. Bu çiçeklerle Kocaali sahili temmuz-ağustos aylarında beyaz gelinlik gibi süslesin istiyoruz."

- "Ekibimizle 3 yılda yaklaşık 3 bin 100 kök taşıdık"

Kocaali Belediyesi Çevre Koruma Müdürü Seda Hıdıroğlu da vatandaşları bu güzel görseli bozmaması için zaman zaman uyardıklarını, onların da kendilerine bu konuyla ilgili büyük destek verdiğini anlattı.

Kum zambaklarının neslinin tükenmesinin en büyük nedeninin sahil bandında inşaatların hızlandırılması olduğuna dikkati çeken Hıdıroğlu, "Bunun için de bu arsalardaki bitkileri kökleriyle alıp sahil bandına taşıyoruz. Ekibimizle 3 yılda yaklaşık 3 bin 100 kök taşıdık. Bu şekilde çiçeklerimizi canlı tutmaya çalışıyoruz, gelinlik örtüsünü bozmamaya çalışıyoruz." dedi.

Sahili süsleyen kum zambaklarını fotoğraflamak için bölgeye gelen Emre Yılmaz ise "Kum zambakları bu dönemlerde görsel zenginlik sunuyor. Biz de bunu fotoğraflamaya geldik. Her fotoğrafçıyı, doğaseveri bu güzelliği fotoğraflamaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

