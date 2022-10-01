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Sakarya'da mağazadan elbise alıp kaçan kedi kameraya yakalandı

01.10.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da mağazadan elbise alıp kaçan kedi kameraya yakalandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kedinin bir mağazanın önünde askıda duran elbiseyi alıp götürmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçe merkezinde bir mağazasının önünde askıda duran elbiselerden birini kedi alıp uzaklaştı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar elbiseyi mağaza sahibine teslim etti.

Kedinin elbiseyi mağazanın önünden alıp uzaklaşması mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber verilmesi üzerine güvenlik kamerasından olayı izleyen mağaza sahibi şaşkınlık yaşadı.

Görüntülerde, kedinin mağazanın önünde askıda bulunan elbiselerin altında bir süre oynaması ve sonrasında elbiselerden birini ağzına alıp hızla uzaklaşması, olayı gören vatandaşın dükkan sahibini uyarması ve bir başka vatandaşın elbiseyi mağaza sahibine götürmesi yer aldı.

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Akyazı kedi güvenlik kamerası elbise

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