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Sakarya'da nefes almakta zorlanan sahipsiz köpeği bekçiler kurtardı

22.06.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da nefes almakta zorlanan sahipsiz köpeği bekçiler kurtardı

Sakarya'da, dişine takılan kemik parçası nedeniyle nefes almakta zorlanan köpeğin yardımına bekçiler yetişti.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bekçiler, gece devriyesi sırasında sahipsiz köpeğin nefes almakta güçlük çektiğini fark etti.

Yerde yatan hayvana müdahale eden görevliler, yaptıkları kontrolde, köpeğin dişine takılan kemik parçasının solunum yolunu tıkadığını belirledi.

Önce köpeği sakinleştiren bekçiler, pense yardımıyla kemiği bulunduğu yerden çıkarttı.

Nefesi normale dönen köpek, bir süre sonra yattığı yerden kalkarak gözden kayboldu.

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