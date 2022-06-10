Sakarya'da oğlu tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kişi öldü

Sakarya'da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulduğu iddia edilen baba hayatını kaybetti.
Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde ikamet eden H.K. (41) ile oğlu O.K. (21) arasında gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.K. evdeki silahla babasına ateş etti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından H.K'nin cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine kaldırıldı.
Olay sonrası polis ekiplerine teslim olan O.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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