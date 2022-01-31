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Sakarya'da okul müdürü evinde ölü bulundu

31.01.2022 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da okul müdürü evinde ölü bulundu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde haber alınamayan okul müdürü evinde ölü bulundu.

Şehit İhsan Ünlütürk İlköğretim Okulu Müdürü Nuri Çalıcıoğlu'ndan (40), dün geceden bu yana haber alamayan arkadaşları ilçe merkezindeki evine gitti.

Eve giren meslektaşları Çalıcıoğlu'nu yerde hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde okul müdürünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Çalıcıoğlu'nun kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belirlenecek.

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