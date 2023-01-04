Sakarya'da okullar "sıfır atık" için yarışacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle "Bitkisel Atık Yağ" ve "Tekstil Atıkları Toplama" yarışmaları gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerde sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması, israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması için okullar arasında düzenlenen yarışmalar 13 Ocak'ta başlayacak.

Öğrencilerde sıfır atık farkındalığı oluşması, yetişen yeni neslin bitkisel atık yağ ve tekstil atıkları toplama bilinci kazanması ve atıkların çevreye ve insanlara vereceği zararların önüne geçilmesinin hedeflendiği yarışmalar için başvurular devam ediyor.

Yarışmalara Sakarya'da bulunan anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim gören öğrenciler katılabilecek. Yarışmaların ödül töreni 7 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Yarışmalarda dereceye girenlere topladıkları atıkların miktarına göre çeşitli ödüller verilecek.

Yarışmalarla ilgili ayrıntılı bilgi, "444 40 54/2111-2112" numaralı telefondan alınabilir.

