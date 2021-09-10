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Sakarya'da otomobil ile cip çarpıştı: 6 yaralı

10.09.2021 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da otomobil ile cip çarpıştı: 6 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 6 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden R.D. yönetimindeki 41 RZ 490 plakalı otomobil, Büyükesence mevkisindeki kontrolsüz kavşaktan yola çıkan A.Ş. idaresindeki 54 AEK 231 plakalı cip ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip refüje çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi ve Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü.

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trafik kazası Sakarya

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