Sakarya'da otomobil tıra çarptı: 5 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

D-650 kara yolu Bilecik istikameti Gökgöz Mahallesi mevkisinde Zekeriya Ç. yönetimindeki 07 BBY 36 plakalı otomobil, Erbil O'nun kullandığı 07 R 0840 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazanın ardından otomobilde sıkışan 5 kişiye ilk müdahaleyi o esnada yoldan geçen bir doktor yaptı.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi Elvan Ç. ve çocukları Yiğit Ç. (14), Ahmet Ç. (7) ve Elif Nisa Ç. (4) olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

