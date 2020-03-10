YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı

Sakarya'da otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı

SAKARYA HABERLERİ  | 10.03.2020 09:43 | Son Güncelleme

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Sakarya'da 6 otomobilden teyp ve hoparlörle USB flash bellek çalınmasına ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ilçesinde gece geç saatlerde park halindeki 6 otomobilin camlarının sert bir cisimle kırıldıktan sonra teyp ve hoparlörlerinin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı, evlerinde yapılan aramada 4 teyp, 3 hoparlörle USB flash bellekler ele geçirildi.

Malzemeler sahiplerine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir şüphelinin etrafı kolaçan etmesi, diğer şüphelinin ise otomobilin camını kırması yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı! 'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı!
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Hırsızlık Otomobil Sakarya

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Nemrut Dağı yolu açıldı

Nemrut Dağı yolu açıldı

Şanlıurfa’da uyuşturucuya savaş açıldı

Şanlıurfa’da uyuşturucuya savaş açıldı

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 25.Hafta

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 25.Hafta

Balıkesir, seçkin destinasyon olmaya aday

Balıkesir, seçkin destinasyon olmaya aday

Gaziantep’te huzur güven uygulaması

Gaziantep’te huzur güven uygulaması

Sakarya Namaz Vakitleri 10 Mart Salı

İmsak
05:47
Sabah
07:11
Öğle
13:14
İkindi
16:29
Akşam
19:06
Yatsı
20:25

Sakarya Nöbetçi Eczaneler10 Mart Salı

Fakülte Eczanesi
Adapazari
Şerif Eczanesi
Adapazari
Türkseven Eczanesi
Adapazari
Yenikent Eczanesi
Yenikent
Cinal Eczanesi
Akyazi
Gülnihal Eczanesi
Arifiye
Ferizli Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Prof. Dr. Nabi Avcı, Sakarya’ya geliyor

Prof. Dr. Nabi Avcı, Sakarya’ya geliyor

SEAH’ın otoparkı yerine katlı otopark gelecek

SEAH’ın otoparkı yerine katlı otopark gelecek

Minik Zeynep, kaybolan kedisini her yerde arıyor

Minik Zeynep, kaybolan kedisini her yerde arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.