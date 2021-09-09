Sakarya'da polis aracının çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, polis aracının çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi.

Ali Dilmen Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Furkan Murat G'ye (14), bisikletiyle okuluna giderken Yeni Mahalle Topça Katlı Kavşağı ile Karasu Caddesi'nin birleştiği noktada polis aracı çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi araçtaki polisler yaptı.

Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Furkan Murat G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü polis memuru gözaltına alındı.



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