YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da sağanağın ardından denizin rengi kahverengiye döndü

Sakarya'da sağanağın ardından denizin rengi kahverengiye döndü

20.06.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaali ilçesindeki 16 kilometrelik kıyı şeridinde yer yer kirlilik oluştu.

Kent genelinde etkisini gösteren sağanağın ardından yüksek noktalardaki ağaç ve kaya parçaları ile atıklar, debileri yükselen Melen Nehri ve Islak Ağzı deresiyle denize sürüklendi.

16 kilometrelik sahil şeridinde suyun rengi kahverengiye dönerken çok sayıda plastik şişe, kaya, ağaç ve odun parçaları ile tıbbi atıklar yer yer plajda kirlilik oluşturdu.

Belediye Başkanı Ahmet Acar, AA muhabirine, bu ay başında turizm sezonu için hazırladıkları sahilin, dün akşam etkili olan kuvvetli yağışın ardından dere ve nehir yataklarından denize dökülen atıklar nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Acar, bölgede temizlik çalışmaları başlattıklarını ve belediye ekiplerinin en kısa sürede sahili vatandaşların kullanımına sunacaklarını kaydetti.

Suyun, rengi kahverengiye dönüşen kıyı şeridi ve kirlilik havadan görüntülendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kazada öğretim üyesi öldü, 2 kişi yaralandıKuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kazada öğretim üyesi öldü, 2 kişi yaralandı
Aydın'da sağanak sonrası dereler taştıAydın'da sağanak sonrası dereler taştı
Van’ın "Pamukkalesi" ile “Vanadokyası” misafirlerini ağırlıyorVan’ın "Pamukkalesi" ile “Vanadokyası” misafirlerini ağırlıyor
Anahtar Kelimeler:
Kocaali Karadeniz kahverengi sağanak yağış

Sakarya Namaz Vakitleri 20 Haziran Salı

İmsak
03:20
Sabah
05:20
Öğle
13:05
İkindi
17:04
Akşam
20:40
Yatsı
22:30

Sakarya Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Salı

Çiğdem eczanesi
Serdivan
İnci eczanesi
Arifiye
Alifuatpasa eczanesi
Geyve
Safak eczanesi
Hendek
Kaynarca eczanesi
Kaynarca
Turan eczanesi
Sogutlu
Ozanlar eczanesi
Adapazari
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Köpek balığıyla burun buruna geldi

Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.