YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

28.06.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı.

Sağanağın etkisini artırması sonucu Hızar ve Yayla mahallerinde, dere debisinin yükselmesi taşkın ve su baskınlarına neden oldu.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, AA muhabirine, Hızar ve Yayla mahallelerinde Hızar Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu taşkın meydana geldiğini belirtti.

Hızar Mahallesi'nde 4-5 evde su baskını yaşandığına işaret eden Acar, "Çok şükür, can ve mal kaybı yok. Derelerden ve fındık bahçelerinden ana arterlere akan mil, kaya parçaları ve benzeri parçaların temizlik çalışmaları ekiplerimiz tarafından sürdürülüyor." diye konuştu.

Acar, dere güzergahlarında evleri bulunan vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirterek, vatandaşlara gerekli uyarıların yapıldığını sözlerini ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastıGÜNCELLEME - Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Sivasspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildiSivasspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi
Adana'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili olduAdana'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 29 Haziran Çarşamba

İmsak
03:24
Sabah
05:23
Öğle
13:07
İkindi
17:06
Akşam
20:41
Yatsı
22:31
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Vücut sıvılarını satıyor! “Annemle karşılaşınca...”

Vücut sıvılarını satıyor! “Annemle karşılaşınca...”

Uçakta yanlışlıkla penisinin fotoğrafını gönderdi

Uçakta yanlışlıkla penisinin fotoğrafını gönderdi

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Her hali faydalı! Doğal afrodizyak, cinsel gücü artırıyor

Her hali faydalı! Doğal afrodizyak, cinsel gücü artırıyor

Kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Çıkanlar korkuttu

Kahve içtiğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Çıkanlar korkuttu

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.