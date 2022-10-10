Sakarya'da sahipsiz köpeklerin çocuğa saldırması güvenlik kamerasına yansıdı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sahipsiz köpeklerin sokakta yürüyen kız çocuğuna saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Camili Mahallesi'nde sokakta yürüyen kız çocuğu, 3 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Köpekler tarafından kovalanan çocuk, kaçarken yere düştü. Köpeklerin uzaklaşmasıyla yerden kalkan çocuk, yaşadıklarını yoldan geçen minibüstekiler ile bir kişiye anlattı.

Hayvanların saldırı anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz