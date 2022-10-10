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Sakarya'da sahipsiz köpeklerin çocuğa saldırması güvenlik kamerasına yansıdı

10.10.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da sahipsiz köpeklerin çocuğa saldırması güvenlik kamerasına yansıdı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sahipsiz köpeklerin sokakta yürüyen kız çocuğuna saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Camili Mahallesi'nde sokakta yürüyen kız çocuğu, 3 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Köpekler tarafından kovalanan çocuk, kaçarken yere düştü. Köpeklerin uzaklaşmasıyla yerden kalkan çocuk, yaşadıklarını yoldan geçen minibüstekiler ile bir kişiye anlattı.

Hayvanların saldırı anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

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Sakarya güvenlik kamerası çocuk saldırı

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