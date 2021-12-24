Sakarya'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişi öldü

Sakarya'da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, son 10 gün içerisinde Adapazarı ilçesinde yaşayan O.Y. (46), A.Ş. (61) ve Y.U. (55) sahte içkiye bağlı zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Alkol zehirlenmesi şüphesiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan söz konusu kişiler müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

O.Y'nin cenazesi Yorgalar, A.Ş'nin naaşı Emirsultan, Y.U'nun cenazesi ise Kömürlük Mahallesi mezarlıklarında defnedildi.



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