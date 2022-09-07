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Sakarya'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

07.09.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Köprübaşı Mahallesi Setaltı Caddesi'nde, aralarında husumet bulunan 2 grup tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kimliği henüz belirlenemeyen kişi, T.Y, O.D. ve I.T’ye tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Adapazarı silahlı kavga

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