YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya’da son 3 günde meydana gelen 31 kazada 11 kişi yaralandı

Sakarya’da son 3 günde meydana gelen 31 kazada 11 kişi yaralandı

SAKARYA HABERLERİ  | 18.03.2020 17:47 | Son Güncelleme

Sakarya’da son 3 günde meydana gelen toplam 31 trafik kazasında 11 kişi yaralanırken, trafik polislerince yapılan uygulama ve denetimler kapsamında 678 bin 035 TL para cezası kesilerek 58 araç ise trafikten men edildi.Sakarya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 13-16 Mart tarihlerinde meydana gelen ve sonucu alınan olayları açıkladı.

Sakarya’da son 3 günde meydana gelen toplam 31 trafik kazasında 11 kişi yaralanırken, trafik polislerince yapılan uygulama ve denetimler kapsamında 678 bin 035 TL para cezası kesilerek 58 araç ise trafikten men edildi.
Sakarya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 13-16 Mart tarihlerinde meydana gelen ve sonucu alınan olayları açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, Sakarya’da İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde meydana gelen toplam 31 trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Trafik polislerince yapılan uygulama ve denetimlerde ise son 3 günde gerçekleştirilen toplam bin 526 işlemde 678 bin 035 TL para cezası kesildi. Kusurlarından dolayı ise 58 aracın trafikten men edildiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Gençlik Merkezi ve Sakrad işbirliği ile amatör telsizcilik ve mors eğitimi verildiGençlik Merkezi ve Sakrad işbirliği ile amatör telsizcilik ve mors eğitimi verildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
05:33
Sabah
06:58
Öğle
13:11
İkindi
16:34
Akşam
19:15
Yatsı
20:34

Sakarya Nöbetçi Eczaneler18 Mart Çarşamba

Betül Eczanesi
Adapazari
Can Eczanesi
Adapazari
Turhan Eczanesi
Adapazari
Yenikent Eczanesi
Yenikent
Hayat Eczanesi
Akyazi
Başar Eczanesi
Arifiye
Üstün Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sakarya'da "koronavirüs testi" bahanesiyle dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı

Sakarya'da "koronavirüs testi" bahanesiyle dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Sapanca Sağlık Meslek Lisesi’nden Başkan Yılmazer’e Ziyaret

Sapanca Sağlık Meslek Lisesi’nden Başkan Yılmazer’e Ziyaret

"aort Yırtılması Ani Ölüm Nedeni"

"aort Yırtılması Ani Ölüm Nedeni"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.