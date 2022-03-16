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Sakarya'da tarihi eser operasyonunda iki kişi yakalandı

16.03.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da tarihi eser operasyonunda iki kişi yakalandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 84 obje, 201 sikke ve 493 taşın ele geçirildiği tarihi eser operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

Jandarma İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timlerince, ilçeye tarihi eser getirileceği ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Takip ettikleri aracı durduran ekipler, S.Ö. ve B.Y'nin üst aramasında, muhtelif dönemlere ait olduğu değerlendirilen 3 taş, 84 obje ve 201 sikke ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Geyve ilçesi Bayat Mahallesi'ndeki evlerinde yapılan aramalarda ise 490 taş ve ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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