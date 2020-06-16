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Sakarya'da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba öldü

SAKARYA HABERLERİ  | 16.06.2020 20:46 | Son Güncelleme

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Sezai E. (51) ve oğlu Nurettin E. arasında Cumhuriyet Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nurettin E, tabancayla babası Sezai E'ye ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan Sezai E, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından otomobille kaçan Nurettin E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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