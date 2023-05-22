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Sakarya’da tek katlı ev alev alev yandı

22.05.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde tek katlı ev alev alev yandı. Yangın, vatandaş ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sakarya’da tek katlı ev alev alev yandı

Yangın, Kocaali ilçesi Süngüt Mahallesi’nde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Yaylı’ya ait evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evi sardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mahallelinin seferber olduğu yangına, mahallede ikamet eden ve tavuk çiftliği işletmeciliği yapan Uğur Alemdar’a ait tankerlerle de müdahale edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Maddi hasarın meydana geldiği yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.


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