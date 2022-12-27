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Sakarya'da tekstil ürünleri taşıyan tırın dorsesi yandı

27.12.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde tekstil ürünleri taşıyan tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'da tekstil ürünleri taşıyan tırın dorsesi yandı

İstanbul'dan Antalya'ya giden Suat Taşkın idaresindeki 28 K 8743 plakalı tırın dorsesinde D-650 karayolu Adliye Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücü Taşkın, aracını yol kenarına çekip tır ile dorseyi ayırıp çekiciyi uzaklaştırdı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ayakkabı ve tekstil ürünlerinin yer aldığı tırın dorsesini saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerce söndürülen yangında dorsedeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Taşkın, gazetecilere, "Yaklaşık 15-20 senedir tırcılık yapıyorum. İstanbul’dan Antalya’ya gidiyordum. Tır ambar yüklüydü. Seyir halindeyken karşı şeritteki araçların selektör yapmasıyla fark ettim yangını. Aynadan alevleri görünce hemen akaryakıt istasyonunun önüne çektim. Kendiliğinden yandı, yangın tüpüyle söndürmeye çalıştık söndüremedik. Arkadaşlar itfaiyeyi aradı o söndürmeye çalıştık elimizden geldiğince." açıklamasını yaptı.

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yangın Sakarya Arifiye Tır İtfaiye

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