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Sakarya’da toplam nüfusun yüzde 15,7’sini genç nüfus oluşturuyor

SAKARYA HABERLERİ  | 18.05.2020 14:25 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Sakarya’da toplam nüfusun yüzde 15,7’sini genç nüfusun oluşturduğu açıklandı.TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünün ADNKS sonuçlarına göre 2019 yılı sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 955 bin 672 kişi oldu.

Sakarya’da toplam nüfusun yüzde 15,7’sini genç nüfus oluşturuyor

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Sakarya’da toplam nüfusun yüzde 15,7’sini genç nüfusun oluşturduğu açıklandı.
TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünün ADNKS sonuçlarına göre 2019 yılı sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 955 bin 672 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,6’sını oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,3’ünü erkek nüfus, yüzde 48,7’sini ise kadın nüfus oluşturdu. ADNKS sonuçlarına göre; Sakarya’nın toplam nüfusu 2019 yılı sonu itibariyle 1 milyon 29 bin 650 iken, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus ise 161 bin 266 olduğu belirlendi. Bu kapsamda genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,7’sini oluşturdu. Genç nüfusun 82 bin 175’ini erkek nüfus, 79 bin 091’ini ise kadın nüfus oluşturdu. Aynı zamanda Sakarya’da ikamet eden 18-24 yaş grubunda yer alan 116 bin 954 gençten 7 bin 777 kişi, Sakarya ilinden başka bir ile üniversite eğitim aldığı belirlendi.

Sakarya’da toplam nüfusun yüzde 15,7’sini genç nüfus oluşturuyor

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