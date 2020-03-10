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Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı

SAKARYA HABERLERİ  | 10.03.2020 01:17 | Son Güncelleme

Sakarya'da trafik kazası: 3 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde otomobilin refüjdeki ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Semerciler Mahallesi Ofis Sanat Merkezi mevkisinde F.H. idaresindeki 34 VP 8314 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi ve Toyotasa Acil Yardım Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin çarpması sonucu karşı şeride devrilen ağaç, itfaiye ekiplerince kontrollü şekilde yoldan kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Adapazarı Ağaç Otomobil Semerciler Mahallesi Trafik Kazası

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