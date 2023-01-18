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Sakarya'da trafik kazasında ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

18.01.2023 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona çarptığı kazada ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sakarya'da trafik kazasında ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Dağdibi Mahallesi'nde 15 Ocak'ta otomobilin park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan 5 yaşındaki Furkan Biçer, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Adapazarı ilçesinde 15 Ocak'ta, Cemal Biçer'in kullandığı otomobil Dağdibi Mahallesi'nde kontrolden çıkarak park halindeki kamyona çarpmış, kazada yaralanan Biçer ve torunu Furkan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Dede Biçer, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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