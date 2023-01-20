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Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı

20.01.2023 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik 3 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 6 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst ve araçlarındaki aramalarda, 4 kilo 630 gram skunk, 2 bin 165 uyuşturucu hap, 58 gram metamfetamin, 22 sentetik ecza maddesi, 1,25 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Sakarya uyuşturucu operasyon

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