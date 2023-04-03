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Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı

03.04.2023 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 11 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 hassas terazi, ruhsatsız 4 tabanca ve 4 tüfek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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uyuşturucu operasyon

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