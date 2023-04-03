Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 11 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 hassas terazi, ruhsatsız 4 tabanca ve 4 tüfek ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

