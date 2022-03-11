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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

11.03.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Kentte operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli M.S. ve H.Y'yi yakaladı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarındaki aramada, bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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