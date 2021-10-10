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Sakarya'da yabancı uyrukluların kavgasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

10.10.2021 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da yabancı uyrukluların kavgasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, yabancı uyruklular arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Demokrasi Meydanı'nda, yabancı uyruklu A.W.B. (16) ile M.H. (16), A.H.İ. (17) ve M.D. (15) arasında, iddiaya göre "yan bakma" mevzusundan dolayı tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, A.W.B, diğer 3 kişiyi bıçakla yaraladı. Durumun bildirilmesinin ardından, yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan M.H, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan şüpheli A.W.B, olaydan kısa süre sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

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