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Sakarya'da YKS'ye geç kalanları polis ekipleri sınava yetiştirdi

26.06.2021 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da YKS'ye geç kalanları polis ekipleri sınava yetiştirdi

Sakarya'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan adayların yardımına polisler koştu.

Sınava girecekleri okula gitmekte geç kalan bazı adaylar için polis ekipleri seferber oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite adaylarına yardımcı olmak için il genelinde önlem aldı.

Araçları bozulup yolda kalan ve sınava geciken 12 kişi, ekip araçlarıyla sınava girecekleri okullara bırakıldı.

Ayrıca polis ekipleri, bir öğrencinin evinde unuttuğu kimliğini alarak kendisine teslim etti.

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