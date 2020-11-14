Sakarya'daki cinsel istismar sanığının yargılanmasına başlandı

Daha sonra söz alan sanık avukatı, duruşmada sadece mağdur olduğu iddia edilen kişilerin olabileceğini ve vekillerinin cübbe giyebileceğini belirterek dava ya katılma hakları olmadığından sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diğer avukatların duruşmadan çıkarılmasını talep etti. Ara hüküm kuran mahkeme heyeti, sanık savunması ve müşteki beyanları alındıktan sonra katılma taleplerinin değerlendirileceğinden sanık avukatının talebinin reddine karar verdi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma ya, sanık E.F.Ş, tutuklu bulunduğu cezaevinden, mağdurun ailesi ise bulundukları ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları salonda hazır bulunurken, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de duruşmayı izledi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve bir tarikatın sözde lideri olduğu belirtilen E.F.Ş'nin yargılanmasına başlandı.

Savunması alınan sanık E.F.Ş, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek kendisine kumpas kurulduğunu öne sürdü.

Anne E.A'nın iyi niyetlerini kullanarak bazı tekliflerle yanına geldiğini iddia eden sanık E.F.Ş, "Pandemi yasakları bitince iş akdimiz de bitince aileyle ayrıldık, hizmetler için başka bir aileyle anlaştık. Bana ve cemaatime karşı şahsi çıkarları için bu olayı planlamışlardır. Tahliyemi, olay yerinde keşif yapılmasını ve tanıkların dinlenilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Sanığın avukatı da müvekkilinin beyanlarına iştirak ettiğini, aleyhe olan hususları kabul etmediğini, dosyayı yeni devraldığını belirterek, sanığın tahliyesi ile mahkemeye sunacakları belge ve tanıkların dinlenilmesi için süre talebinde bulundu.

Baba F.A. da sanığı 15 yıldır tanıdığını, dergahında zikir ve sohbetlere katıldığını söyledi.

Baba F.A, kızının davaya konu iddialardan bir süre sonra annesine bahsettiğini aktararak, "Sanık beni aradı, bir hata işlediğini ama telafi edebileceğini söyledi. Eve geldim, eşime sordum ve olayı anlatmadığı için kızdım. Sonra istismarın ileriye gittiğini öğrendim. Davaya katılmak istiyorum, sanıktan şikayetçiyim."