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Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor

SAKARYA HABERLERİ  | 05.07.2020 19:01 | Son Güncelleme

Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından, bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AFAD koordinasyonunda UMKE, jandarma ve itfaiye ekiplerinden oluşan 90 personel, çalışmalarını patlamanın yakınındaki ağaçlık alanda sürdürüyor.

Düzlük alanda bir araya gelen ekipler, AFAD koordinasyonunda patlamanın olduğu patikaya, oradan da fabrikanın güvenlik noktasına kadar arama yaptı.

Ekiplerin çalılık ve ağaçlık alanda detaylı arama tarama faaliyetlerine emniyet, jandarma ve AFAD'ın beş K9 arama köpeği ile kadavra köpeği de katılıyor.

Bölgede, arama faaliyetleri alan genişletilerek sürüyor.

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