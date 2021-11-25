Sakarya'daki kütüphanelerin mobilyalarını meslek lisesi öğrencileri üretiyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meslek lisesi öğrencilerinin ürettiği mobilyalar, 22 okuldaki kütüphanenin ihtiyacını karşılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca "Kütüphanesiz Okul Kalmasın" projesi kapsamında üretim yapan Karasu Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, aldıkları eğitimleri pratiğe yansıtmanın yanı sıra maddi kazanç sağlıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan, gazetecilere, Kovid-19 salgınının başlarında dezenfektan ihtiyacı için okulda başlatılan çalışmada daha ekonomik fiyatlara üretim yapıldığını söyledi.

Ardından aynı okulun Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanı öğrencilerince 4 ilçedeki 22 okul kütüphanesinin mobilyalarının üretildiğini anlatan Turhan, "Bu çalışmalarla öğrenciler, mezun olduktan sonra iş yerlerini açma imkanına sahip olacak, kendi üretimlerini yapabilecek." ifadesini kullandı.

Turhan, öğrencilerin 22 kütüphane için yaklaşık 220 bin liralık bütçeyle üretim yaptığını kaydetti.

Okul müdürü Nilüfer Yeke ise "Mesleki eğitimin amacına uygun olarak döner sermaye çalışmalarına katılmayı çok önemsiyoruz. Böyle bir projede yer almaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Alan öğretmeni Ali Osman Ataş da "Eğitim içerisinde üretim anlayışıyla projeye dahil olduk. Burada asıl amacımız kalifiye teknik eleman ve ara eleman yetiştirmek. Öğrencilerimiz için de büyük tecrübe kazandıran bir çalışma oldu." diye konuştu.

Öğrenci Osman Çınar, derslerde öğrendiklerini atölyede severek uyguladıklarını dile getirerek, "Gelecekte nasıl hareket edeceğimizi, işimizi nasıl kuracağımızı öğreniyoruz." dedi.

