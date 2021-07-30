YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'daki "Mona Roza Kültür Yolu" kentin simgeleriyle renkleniyor

Sakarya'daki "Mona Roza Kültür Yolu" kentin simgeleriyle renkleniyor

30.07.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'daki "Mona Roza Kültür Yolu" kentin simgeleriyle renkleniyor

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yer alan "Mona Roza Kültür Yolu", ilçede yetişen tarım ürünleri ve kentin sembollerinin resimleriyle renkleniyor.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Hatice Işık, Geyve Belediyesinin desteğiyle yol kenarındaki 100 metrekare boyutundaki duvarları, ilçenin simgelerinden üzüm, ayva ve tarihi Sakarya Köprüsü'nün resimleriyle süslüyor.

Işık, AA muhabirine, Geyve'nin güzelliklerini tasarlayarak projeyi ortaya çıkardığını söyledi.

Akrilik boya çalışmasıyla tasarladığı resimleri duvarlara çizdiğini belirten Işık, buradaki yolun güzelleşmesi adına çalışmalarını sürdüreceğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Patronu tarafından taciz edilen kadın: Bana inanmayacaklar, beni vurunPatronu tarafından taciz edilen kadın: Bana inanmayacaklar, beni vurun
Hayatımızı etkileyecek 15 gün! Yüz yüze eğitim açıklamasıHayatımızı etkileyecek 15 gün! Yüz yüze eğitim açıklaması
Sakarya'da tartıştığı kayınbiraderini tabancayla yaralayan polis memuru yakalandıSakarya'da tartıştığı kayınbiraderini tabancayla yaralayan polis memuru yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 30 Temmuz Cuma

İmsak
04:01
Sabah
05:46
Öğle
13:10
İkindi
17:04
Akşam
20:24
Yatsı
22:01

Sakarya Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Cuma

Çeşme Meydanı Eczanesi
Adapazari
Dilek Eczanesi
Yenikent
Eser Eczanesi
Adapazari
Çağlayan Eczanesi
Akyazi
Arifiye Eczanesi
Arifiye
Fulya Çiloğlu Eczanesi
Erenler
Anadolu Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Çinli milyarder çiftçi 18 yıl hapse mahkum edildi

Çinli milyarder çiftçi 18 yıl hapse mahkum edildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

FETÖ'nün karı-koca iki mahrem imamı Keçiören'de saklandıkları evde yakalandı

FETÖ'nün karı-koca iki mahrem imamı Keçiören'de saklandıkları evde yakalandı

YKS'de AYT sözel birincisi olan Adanalı öğrenci Hasan Mert, başarıya nasıl ulaştığını anlattı:

YKS'de AYT sözel birincisi olan Adanalı öğrenci Hasan Mert, başarıya nasıl ulaştığını anlattı:

Karavanla Türkiye turuna çıkan çift, bebek haberini aldıkları İzmir'de kontak kapattı

Karavanla Türkiye turuna çıkan çift, bebek haberini aldıkları İzmir'de kontak kapattı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.