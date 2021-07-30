Sakarya'daki "Mona Roza Kültür Yolu" kentin simgeleriyle renkleniyor

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yer alan "Mona Roza Kültür Yolu", ilçede yetişen tarım ürünleri ve kentin sembollerinin resimleriyle renkleniyor.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Hatice Işık, Geyve Belediyesinin desteğiyle yol kenarındaki 100 metrekare boyutundaki duvarları, ilçenin simgelerinden üzüm, ayva ve tarihi Sakarya Köprüsü'nün resimleriyle süslüyor.

Işık, AA muhabirine, Geyve'nin güzelliklerini tasarlayarak projeyi ortaya çıkardığını söyledi.

Akrilik boya çalışmasıyla tasarladığı resimleri duvarlara çizdiğini belirten Işık, buradaki yolun güzelleşmesi adına çalışmalarını sürdüreceğini dile getirdi.



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