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Sakarya’daki patlamayan yaralı kurtulan sürücüden sağlık çalışanlarına teşekkür

SAKARYA HABERLERİ  | 05.10.2020 16:26 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 3 askerin şehit olduğu patlamada yaralanan kamyon şoförü, tedavi gördüğü Yenikent Devlet Hastanesi çalışanlarına teşekkür etti.Hendek ilçesinde havi fişek fabrikasının patlaması sonrasında zarar görmeyen patlayıcılar Adapazarı Taşkısığı mevkisinde kontrollü bir şekilde imha edilirken bir patlama yaşanmıştı.

Sakarya’daki patlamayan yaralı kurtulan sürücüden sağlık çalışanlarına teşekkür

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 3 askerin şehit olduğu patlamada yaralanan kamyon şoförü, tedavi gördüğü Yenikent Devlet Hastanesi çalışanlarına teşekkür etti.
Hendek ilçesinde havi fişek fabrikasının patlaması sonrasında zarar görmeyen patlayıcılar Adapazarı Taşkısığı mevkisinde kontrollü bir şekilde imha edilirken bir patlama yaşanmıştı. Meydana gelen patlamada 3 asker şehit olurken 9 kişide yaralanmıştı. Patlamanın meydana geldiği aracı kullanan ve olay sonrası ağır yaralanarak iki bacağını kaybeden kamyon şoförü Fatih Üretmen, tedavi görerek taburcu olduğu Yenikent Devlet Hastanesini ziyaret etti. Başhekimi Dr. Adil Murat Akgül ile hastane yöneticilerini ziyaret eden Üretmen, iyileşme sürecinde hastane çalışanlarının gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı kendisi ve ailesi adına teşekkürlerini illetti.

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Demet Eczanesi
Yenikent
Esra Eczanesi
Adapazari
Hekimoğlu Eczanesi
Adapazari
Pelin Eczanesi
Adapazari
Atasoy Eczanesi
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Ferizli Eczanesi
Ferizli
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