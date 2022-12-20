Sakarya'daki silahlı kavgaya ilişkin adliyeye çıkartılan 14 şüpheli serbest bırakıldı

Adnan Menderes Caddesi'ndeki bir eğlence mekanı önünde 17 Aralık'ta gece saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye çıkartılan 14 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı. Bu kişiler, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere salıverildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen ve ifadeleri alınan 6 şüphelinin de hastanedeki tedavilerinin ardından savcılığa götürüleceği öğrenildi.

Sakarya'da 17 Aralık'ta iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet Toykar (21), M.Ş, C.Y, N.C, B.G, İ.K. ve T.K. silahla yaralanmıştı. Yaralılardan Toykar, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

