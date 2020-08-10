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Sakarya'daki silahlı saldırılara ilişkin bir kişi daha tutuklandı

SAKARYA HABERLERİ  | 10.08.2020 15:34 | Son Güncelleme

Sakarya'daki silahlı saldırılara ilişkin bir kişi daha tutuklandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırılara ilişkin gözaltına alınan bir kişi daha tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Küpçüler Mahallesi'nde geçen cuma yaklaşık 3 yıl önce nişanlanıp ayrıldığı M.N.Ş'nin nişan merasiminde 4 kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan S.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Olay

Yaklaşık 3 yıl önce nişanlanıp ayrıldığı M.N.Ş'nin Küpçüler Mahallesi'nde 7 Ağustos'ta yapılan nişan merasimine giden S.Ç, silahla çevreye ateş açmış, saldırıda M.N.Ş. ile genç kızın babası K.Ş, annesi M.Ş. ve H.D. yaralanmıştı.

Olayı haber alınca hastaneye gitmek üzere yola çıkan genç kızın eniştesi ve saldırganın kardeşi M.Ç, Karasu çevre yolu Küpçüler Mahallesi mevkisinde kendisine yol vermediği gerekçesiyle tartıştığı 54 ADG 864 plakalı otomobil sürücüsü R.A. (26) ve araçta bulunan D.B'ye ateş açmış, sürücü R.A. olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan D.B. kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçmaya çalışan M.Ç, polis ekiplerince kısa sürede yakalanmış ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

S.Ç. de Geyve ilçesinde gözaltına alınmış, zanlının saklandığı yerde yapılan aramada silah ile 2 şarjör ve 42 fişek ele geçirilmişti.

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