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Sakarya'daki Toyota Boshoku fabrikasında meslek liselilere eğitim

09.03.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da otomotiv koltuğu ve iç döşeme parçaları alanında faaliyet gösteren Toyota Boshoku Türkiye, meslek lisesi öğrencilerine fabrikada uygulamalı eğitim imkanı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sakarya'da kurulduğu 1997 yılından bu yana 3 milyonu aşkın otomotiv koltuğu, kapı içi paneli, diğer iç döşeme parçaları ve hava filtresi üretimi gerçekleştiren Toyota Boshoku Türkiye, eğitime destek olmaya devam ediyor.

SATSO Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencilerine fabrikada uygulamalı eğitim veren şirket, üretim sahasının temellerini oluşturan iş güvenliği, kalite ve verimlilik konularında bilgi aktarıyor.

Öğretmenleriyle dokuzarlı gruplar halinde fabrikayı gezen öğrenciler, koltuk parçaları montajını uygulamalı öğreniyor. Bu sayede üretimi yerinde tecrübe etme imkanı bulan öğrencilerin, mesleki gelişimine katkı sağlanıyor.

Şu ana kadar 60'ı aşkın öğrenciye verilen eğitimlerin yıl sonunda 100 kişiye ulaştırılması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen okul müdürü Emrah Önal, eğitimlerin, öğrencilerin mesleki gelişimi için büyük önem taşıdığını belirterek, "Bizim için çok değerli. Sektörel iş birlikleri sayesinde öğrencilerimizin kazandığı deneyimler, teorik eğitimlerinin pekişmesine de yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

Sektör ve eğitim işbirlikleriyle nitelikli iş gücüne de katkıda bulunulduğunu aktaran Önal, desteklerinden dolayı Toyota Boshoku Türkiye'ye teşekkür etti.

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