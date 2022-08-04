Sakarya'daki trafik kazaları güvenlik kameralarınca kaydedildi

Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Adapazarı ilçesindeki Milli Egemenlik Caddesi'nde iki midibüsün arasından çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın yayaya hafif ticari aracın çarpması yer alıyor.

Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda ışıklı kavşaktan sola dönmeye çalışan minibüse arkadan gelen servis otobüsünün çarpması da KGYS kameralarınca kaydedildi.

Öte yandan paylaşılan görüntülerin sonunda "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." mesajına yer verildi.



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