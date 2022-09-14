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Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

14.09.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı

Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Erenler ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, kavşakta durmadan ilerleyen otomobilin çarpması yer alıyor.

Kayıtlarda, kadının çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştüğü görülüyor.

Kentteki diğer kazada ise kontrollü kavşaktan durmadan geçmeye çalışan hafif ticari aracın otomobille çarpışarak devrildiği görüldü.

Görüntülerin sonunda "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." mesajına yer verildi.

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