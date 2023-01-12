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Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi

12.01.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Adapazarı ilçesi çevre yolunda manevra yapmaya çalışan otomobile arkadan gelen tırın çarpması yer alıyor.

Erenler ilçesinde de kavşaktan çıkan otomobilin aynı yönde seyreden tırla çarpıştıktan sonra karşı şeride geçmesi kameralara yansıdı.

Kara yolunda meydana gelen diğer kaza kaydında ise tali yoldan çıkan otomobile tırın çarpma anı görülüyor.

Görüntülerin sonunda "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." ifadesine yer verildi.

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trafik kazası Sakarya kgys

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