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Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarında

18.05.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan kayıtlarda, Adapazarı ilçesindeki Çevre Yolu'nda emniyet şeridinden yola girmeye çalışan otomobille kamyonun çarpıştığı görülüyor.

Serdivan ilçesindeki kazanın görüntülerinde, Adapazarı-Sapanca yolundaki kavşakta panelvan ile otomobilin çarpışması yer alıyor.

Adapazarı ilçesindeki başka bir kazada ise Milli Egemenlik Caddesi üzerinde kırmızı ışık yanan istikametteki kaldırımdan yola çıkan motosiklete yeşil ışıkta geçen yolcu minibüsünün çarpması kayıtlara yansıyor.

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