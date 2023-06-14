YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarında

Sakarya'daki trafik kazaları KGYS kameralarında

14.06.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da meydana gelen 3 trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan kayıtlarda, Serdivan ilçesindeki Kirişhane Caddesi'nde bulunan dönel kavşakta çarpışan iki araçtan birinin refüje çıkması görülüyor.

Adapazarı ilçesindeki kazanın görüntülerinde, Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nın Karaman girişinde kırmızı ışıkta sağ şeritten sola dönüş yapan otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması yer alıyor.

Serdivan ilçesinde ise bir motosiklet sürücüsünün Medeniyet Bulvarı'nda dönel kavşaktan hızla geçen hafif ticari araçla çarpışmamak için ıslak zeminde fren yapması ve düşmesi kameralarca kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akyazı Belediyesi Canlı Hayvan Borsası’na yoğun ilgiAkyazı Belediyesi Canlı Hayvan Borsası’na yoğun ilgi
Hakkari'de 340 gence sportif havacılık eğitimi verilecekHakkari'de 340 gence sportif havacılık eğitimi verilecek
Kars’ta Gelecek Var Projesi hayata geçiriliyorKars’ta Gelecek Var Projesi hayata geçiriliyor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya kamera kgys

Sakarya Namaz Vakitleri 14 Haziran Çarşamba

İmsak
03:20
Sabah
05:19
Öğle
13:03
İkindi
17:03
Akşam
20:38
Yatsı
22:27

Sakarya Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Çarşamba

Cadde eczanesi
Kaynarca
Annem eczanesi
Hendek
Şengül eczanesi
Adapazari
İpekyolu eczanesi
Sapanca
Çaglar eczanesi
Karasu
Kutluhan eczanesi
Adapazari
Murat eczanesi
Pamukova
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çatıyı tutmaya çalıştılar! Bir anda herkes uçtu

Çatıyı tutmaya çalıştılar! Bir anda herkes uçtu

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Uçuş görevlisi otel odalarının güvenliğini böyle kontrol ediyormuş

Uçuş görevlisi otel odalarının güvenliğini böyle kontrol ediyormuş

Bebeğini kreşten aldı! Yüzündeki çizikleri görünce dehşete kapıldı

Bebeğini kreşten aldı! Yüzündeki çizikleri görünce dehşete kapıldı

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.