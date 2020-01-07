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  4. Sakaryalı çiftçiler Özada Sigorta ile anlaştı

Sakaryalı çiftçiler Özada Sigorta ile anlaştı

SAKARYA HABERLERİ  | 07.01.2020 18:49 | Son Güncelleme

Sakarya Ziraat Odası, Özada Sigorta ile indirim protokolü ve anlaşmalı acentelik sözleşmesi imzaladı.Sakarya Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş şehir genelinde son yıllarda doğal afetler nedeniyle birçok çiftçinin mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

Sakaryalı çiftçiler Özada Sigorta ile anlaştı

Sakarya Ziraat Odası, Özada Sigorta ile indirim protokolü ve anlaşmalı acentelik sözleşmesi imzaladı.
Sakarya Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş şehir genelinde son yıllarda doğal afetler nedeniyle birçok çiftçinin mağduriyet yaşadığını dile getirdi. Ateş, “Çiftçilerin oluşan hasarlarının giderilmesi için sigorta yaptırmasını önemsiyoruz. İlimiz bitkisel ürün, sebze ve meyvecilik alanında önemli üretim merkezlerinin başında gelmektedir. Ayrıca Hayvancılık, Tavukçuluk ve Arıcılık önemli faaliyetlerimizin başında gelmektedir. Üretim yapan çiftçilerimizin başta doğal afetler ve tüm sigorta kapsamına giren zararını en aza indirmek için sigorta anlaşması yapıyoruz” dedi.
Ateş, “Özada Sigorta tarım sigortacılığı konusunda deneyimli kadrosu ile bizlere hizmet sunacaktır. Ayrıca tüm çiftçilerimiz kasko, konut ve tamamlayıcı sağlık gibi ürünlerde piyasa koşullarının altında fiyatlar ile ciddi indirim kazanacaklardır” diye konuştu.
Özada Sigorta Genel Müdürü Cüneyt Demir ise, Sakarya’da tarım sigortacılığı alanında pazarın tamamına hizmet sağlayan acente olduklarını ifade ederek, “Tarımsal faaliyetlerin sigorta edilmesi için çiftçilerimize her türlü bilgi ve hizmet sağlıyoruz. Sakarya Ziraat odasına üye çiftçiler tüm ürün, araç ve sağlıklarını ziraat odasının grup indirimi ile daha uygun koşullarda sigorta yaptırabilecekler. Bu projenin hayata geçmesinde yoğun emekleri olan ve üreticinin menfaati için çalışma yapan Sakarya Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş ve Ziraat odası yönetim kuruluna teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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