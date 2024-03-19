YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'nın iki aylık ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı

Sakarya'nın iki aylık ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı

AA AA
19.03.2024 11:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ocak-şubat aylarında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 artıran kent, en çok dış satımı otomotivde yaptı.

Türkiye'nin otomotiv ihracatında başı çeken illerden Sakarya, yılın ilk iki ayında 943 milyon 556 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-şubat döneminde ülke ihracatına yüzde 2,6 katkı sunan Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler ve mamulleri, fındık ve mamulleri, çelik gibi sektörlerle ülke ekonomisine güç katmayı sürdürüyor.

İhracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada bulunan Sakarya, iki ayda 943 milyon 556 bin dolarlık ihracata imza attı.

Geçen yılın aynı döneminde 863 milyon 785 bin dolar olan ihracatını yüzde 9,2 artıran Sakarya, 118 ülke ve 9 serbest bölgeye ürün gönderdi.

Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerine ev sahipliği yapan Sakarya, en çok ihracatı yüzde 86,8 ile otomotiv alanında gerçekleştirdi.

Sakarya, iki ayda 819 milyon 720 bin dolarlık taşıt ihracatına imza atarak, bu alandaki satışını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artırdı.

Kentten ocak-şubat döneminde en fazla ihracat yapılan 5 ülke ise sırayla Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Polonya ve Almanya oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amasya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklamaAmasya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Efeler’de Adnan Menderes Kapalı Pazar Yeri hizmete giriyorEfeler’de Adnan Menderes Kapalı Pazar Yeri hizmete giriyor
Denizova GES projesinin yüzde 60’ı tamamlandıDenizova GES projesinin yüzde 60’ı tamamlandı
Anahtar Kelimeler:
Sakarya İhracat Türkiye İhracatçılar Meclisi

Sakarya Namaz Vakitleri 19 Mart Salı

İmsak
05:31
Sabah
06:56
Öğle
13:11
İkindi
16:35
Akşam
19:16
Yatsı
20:35

Sakarya Nöbetçi Eczaneler19 Mart Salı

Konakçi eczanesi
Arifiye
Gülsüm eczanesi
Karasu
Aile eczanesi
Akyazi
Umut eczanesi
Kaynarca
Güven eczanesi
Pamukova
Şen eczanesi
Karapurcek
Turan eczanesi
Sogutlu
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.