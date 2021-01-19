Sakarya'nın kurtuluşu, 100. yıla özel 100 spor organizasyonuyla kutlanacak

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını, 100 yarışma düzenleyerek kutlamayı amaçlıyor.

Kurtuluş Savaşı'nda önemli kahramanlar çıkaran kentin düşman işgalinden kurtuluşu, her yıl 21 Haziran'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu sene düşman işgalinden kurtuluşun 100. yıl dönümü olması nedeniyle, şehir merkezi ve ilçelerin tamamında özel kutlama programlarına hazırlanıyor.

- Özsoy: "100. yıl kutlamasını, en az 100 etkinlikle yapalım istiyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünün kutlanacağına işaret ederek, "İnşallah biz de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, 100. yıl kutlamasını ulusal ve uluslararası düzeyde en az 100 etkinlikle yapalım istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında aşılamayla birlikte biraz daha rahatlama beklendiğini vurgulayan Özsoy, yarışmalar için ilgili federasyonlarla görüşme yaptıklarını, bazı programların netleşmeye başladığını bildirdi.